В Рязанской области засняли северное сияние

Фото сделали около 23:00 15 ноября, в субботу. Северное сияние видно на горизонте. Отмечается, что 16 ноября с северной стороны горизонта в регионе также возможно полярное сияние. Кроме того, ночью есть шанс на появление метеоров из потока Леониды, уточнили астрономы.