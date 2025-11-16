В Рязанской области обнаружили тело пропавшего мужчины в болоте

Поиски проходили в водоеме около поселка Ненашкино. 11 ноября водолазной группе «ДобротворецЪ» поступила заявка о помощи в поиске пропавшего мужчины. Уже 12 ноября на место выехали дайверы и пешие группы. Всего обследовано 200 метров под водой, а также 2,5 километра вокруг. Отмечается, что около двух часов дня без вести пропавший обнаружен при обследовании болотистой местности поисковой группой на болотоходе.

