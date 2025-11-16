В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной
Отремонтирован участок длиной 660 метров от Восточной окружной дороги до улицы Ушинского. Там положили новый асфальт, обновили разметку, разместили новые знаки.
В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной. Об этом сообщили в группе ВК «Дороги Рязанской области» 16 ноября.
Фото — «Дороги Рязанской области»