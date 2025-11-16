В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной

В Рязани завершили ремонт улицы Тепличной. Об этом сообщили в группе ВК «Дороги Рязанской области» 16 ноября.

Фото — «Дороги Рязанской области»