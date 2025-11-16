В Рязани не смогли за месяц устранить прорыв канализации, вода течет под окнами семьи бойца СВО

Кадры рязанка сняла на улице Строителей дом № 13. По ее словам, прорыв канализации случился 22 октября около ее дома. «Чтобы кто-то выезжал, я не видела. Пахло невыносимо, окно открыть просто было невозможно. Ненадолго прорыв устранили, но через несколько дней снова потекло», — написала женщина. Как отметила рязанка, она подала заявку в свою управляющую компанию, но там так и не отреагировали. «Подвалы полностью затоплены, ведь вода течет под фундамент. У меня в квартире появилась плесень. Мы — многодетная семья и семья участника СВО», — подчеркнула собеседница.

