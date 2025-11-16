В фотоловушку Окского заповедника попал лось
Кадр сделан 16 ноября. «Сегодня в Окском заповеднике первый морозный день. Лось бредет по первому снегу и думает о том, что рога уже пора сбрасывать», — подписали фото сотрудники Окского заповедника.
