В фотоловушку Окского заповедника попал лось

Кадр сделан 16 ноября. «Сегодня в Окском заповеднике первый морозный день. Лось бредет по первому снегу и думает о том, что рога уже пора сбрасывать», — подписали фото сотрудники Окского заповедника.