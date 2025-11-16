Рязань
В Европе из учебников географии «исчезла» информация о России
В Европе из учебников географии «исчезла» информация о России. Об этом заявил член Национального парламента Болгарии, лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов на втором международном симпозиуме «БРИКС — Европа» в Сочи, сообщили в РБК.

По словам Костадинова, недавно он заметил, что в учебнике по географии его дочери, отсутствует вся информация о России.

«Знаете, что там написано? Там ничего нет. Это удивило даже нас в Болгарии — привыкших ко всякой пропаганде», — отметил политик.

Костадинов подчеркнул, что география — научная дисциплина, которая не подлежит интерпретациям и трактовкам, так как формировалась на протяжении долгих лет.

Фото: Валентина Петрова / AP / ТАСС