В Европе из учебников географии «исчезла» информация о России

Как написали в РБК, по словам болгарского депутата Костадинова, недавно он заметил, что в учебнике по географии его дочери, отсутствует вся информация о России. «Знаете, что там написано? Там ничего нет. Это удивило даже нас в Болгарии — привыкших ко всякой пропаганде», — отметил политик. Костадинов подчеркнул, что география — научная дисциплина, которая не подлежит интерпретациям и трактовкам, так как формировалась на протяжении долгих лет.

Фото: Валентина Петрова / AP / ТАСС