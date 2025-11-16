В центре Рязани произошло ДТП

Авария случилась на пересечении улицы Маяковская и Первомайского проспекта. На кадрах видно, что столкнулись две легковушки. Машины получили легкие механические повреждения. На месте можно увидеть сотрудников ГАИ. Официальной информации не поступало.

В центре Рязани на площади Ленина произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани» 16 ноября.

На месте можно увидеть сотрудников ГАИ. Официальной информации не поступало.