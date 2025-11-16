Рязанка сняла труп собаки, который не могут убрать с улицы уже несколько дней

Рязанка уточнила, что труп животного лежит в Канищеве, около ОКБ, ближе к улице Дорожной. «Пожалуйста, уберите мертвую собаку, лежит уже несколько дней, скоро начнет разлагаться», — попросила она.