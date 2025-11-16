Рязанец нашел коноплю и засушил наркотик на батарее, мужчину задержали

В информации МВД указано, что шацкие полицейские получили сведения, что 38-летний мужчина хранит дома растительные наркотики. При проверке у него в доме обнаружили пакеты и тазы с фрагментами растений. Экспертиза установила, что в пакетах хранится растительный наркотик — марихуана, а в тазиках — части наркосодержащей конопли. Как отметили в полиции, всего у шатчанина изъяли более 200 граммов марихуаны и 93 грамма конопли. По предварительной информации, летом мужчина обнаружил в окрестностях Шацка заросли дикорастущей конопли. Он собрал ее и сушил на батарее. Готовую марихуану злоумышленник хранил в пакетах, спрятанных в разных уголках дома.

В Рязанской области задержали мужчину, который нашел коноплю засушил наркотик на батарее и хранил в пакетах дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В информации МВД указано, что шацкие полицейские получили сведения, что 38-летний мужчина хранит дома растительные наркотики.

При проверке у него в доме обнаружили пакеты и тазы с фрагментами растений. Экспертиза установила, что в пакетах хранится растительный наркотик — марихуана, а в тазиках — части наркосодержащей конопли. Как отметили в полиции, всего у шатчанина изъяли более 200 граммов марихуаны и 93 грамма конопли.

По предварительной информации, летом мужчина обнаружил в окрестностях Шацка заросли дикорастущей конопли. Он собрал ее и сушил на батарее. Готовую марихуану злоумышленник хранил в пакетах, спрятанных в разных уголках дома.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Санкции по статье достигают до 10 лет лишения свободы.