Рязанец нашел коноплю и засушил наркотик на батарее, мужчину задержали
В информации МВД указано, что шацкие полицейские получили сведения, что 38-летний мужчина хранит дома растительные наркотики. При проверке у него в доме обнаружили пакеты и тазы с фрагментами растений. Экспертиза установила, что в пакетах хранится растительный наркотик — марихуана, а в тазиках — части наркосодержащей конопли. Как отметили в полиции, всего у шатчанина изъяли более 200 граммов марихуаны и 93 грамма конопли. По предварительной информации, летом мужчина обнаружил в окрестностях Шацка заросли дикорастущей конопли. Он собрал ее и сушил на батарее. Готовую марихуану злоумышленник хранил в пакетах, спрятанных в разных уголках дома.

