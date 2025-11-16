Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
Пнд, 17
Втр, 18
11°
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 80.89 / 81.40 16/11 07:00
Нал. EUR 94.31 / 95.99 16/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 230
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 897
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 072
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
В материале отмечается, что мошенники начали звонить россиянам от лица чиновников горадминистрации и красть их персональные данные под предлогом регистрации в личном кабинете якобы для получения выплат и наград. «Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о „положенной выплате ветеранам труда“, вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — приводят слова ведомства в публикации.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом написали в РИА Новости со ссылкой на данные УБК МВД России в воскресенье, 16 ноября.

В материале отмечается, что мошенники начали звонить россиянам от лица чиновников горадминистрации и красть их персональные данные под предлогом регистрации в личном кабинете якобы для получения выплат и наград.

«Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о „положенной выплате ветеранам труда“, вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — приводят слова ведомства в публикации.