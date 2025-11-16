Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

В материале отмечается, что мошенники начали звонить россиянам от лица чиновников горадминистрации и красть их персональные данные под предлогом регистрации в личном кабинете якобы для получения выплат и наград. «Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о „положенной выплате ветеранам труда“, вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — приводят слова ведомства в публикации.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом написали в РИА Новости со ссылкой на данные УБК МВД России в воскресенье, 16 ноября.

В материале отмечается, что мошенники начали звонить россиянам от лица чиновников горадминистрации и красть их персональные данные под предлогом регистрации в личном кабинете якобы для получения выплат и наград.

«Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о „положенной выплате ветеранам труда“, вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные», — приводят слова ведомства в публикации.