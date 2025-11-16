Рязань
29 октября 15:06
2 234
10 октября 14:15
7 914
26 сентября 17:57
7 079
25 сентября 16:12
7 554
Российским родителям рассказали, как защитить ребенка от домогательств в Roblox
Российским родителям рассказали, как защитить ребенка от домогательств в Roblox. Публикация появилась в Telegram-канале Киберполиции 16 ноября.

В материале написано, что в Roblox — популярной игре для детей все чаще фиксируют преступления против детей. За последние три месяца 50% инцидентов, связанных с игрой, были связаны с аморальным поведением. Из обращений составили статистику: общение сексуального характера с несовершеннолетними — 25% инцидентов, вымогательство откровенных фотографий в обмен на игровую валюту — 17%, нашли скрытые локации с инсценировками насилия, шок-контентом и ролевыми сценариями сексуального характера — 8% и другие. 92% жертв преступлений — подростки от 7 до 14 лет.

Чтобы обезопасить ребенка российским родителям посоветовали привязать аккаунт ребенка к своему с помощью родительского контроля, ограничить онлайн- и приват- чаты или отключить его полностью, также стоит удалить платежные данные из аккаунта.