На трассе в Подмосковье со стороны Рязани произошло массовое ДТП с большегрузами

Массовое ДТП случилось вечером 16 ноября в районе Лыткарино. Предположительно, кадры сняты на Южно-Лыткаринской автодороге. На видео можно увидеть, как грузовик протаранил бетономешалку, которая до этого столкнулась с легковушкой. После этого еще один большегруз на полном ходу врезался в такси. От удара также пострадал кроссовер. Очевидцу удалось заснять, что одного водителя зажало в кабине грузовика. Также он помог женщине выбраться из легкового автомобиля. Официальной информации не поступало.

