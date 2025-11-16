Депутат Госдумы: чтобы увеличить пенсию вдвое, надо выйти на нее на 10 лет позже

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана рассказала, что при решении продолжить работу после достижения пенсионного возраста на пять лет, гражданин сможет увеличить свои пенсионные коэффициенты на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. В случае же отсрочки выхода на пенсию на 10 лет его пенсия может увеличиться более чем в два раза. Бессараб пояснила, что при отсрочке на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. Кроме этого, в это время будут начисляться дополнительные пенсионные баллы.