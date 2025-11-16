22-летняя блогер Ирина Небога умерла от рака костей

Сообщается, что 16 ноября в Telegram-канале блогера появилось сообщение якобы от ее имени с информацией о том, что девушка скончалась. «Я сражалась до последнего, но вчера в 22.25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — привели слова из сообщения.

22-летняя блогер Ирина Небога умерла от рака костей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал девушки.

Сообщается, что 16 ноября в Telegram-канале блогера появилось сообщение якобы от ее имени с информацией о том, что девушка скончалась.

«Я сражалась до последнего, но вчера в 22.25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — привели слова из сообщения.

У девушки 1,2 миллиона подписчиков в TikTok. Ирина Небога рассказывала о борьбе с онкологией и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. В своих соцсетях девушка рассказывала, что впервые заболевание у нее нашли в 2020 году. Тогда ей было 16 лет. После 12 курсов химио- и лучевой терапии, обширной операции ей удалось на три года добиться ремиссии. Но в 2024 году болезнь вернулась. На этот раз метастазы обнаружили в черепе. Лечение не помогло.

Фото: соцсети Ирины Небоги