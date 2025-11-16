17 ноября в Рязанской области пройдет мокрый снег

17 ноября ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег и дождь. Также прогнозируют налипание мокрого снега. Ветер южный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха В Рязанской области ночью составит −6…−1°С, днем +2…+7°С.