Борис Ясинский во время рабочей поездки обсудил подготовку Рязани к зиме

И. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский провел рабочую поездку. Маршрут объезда проходил в центральной части города, а также в микрорайонах Храпово, Борки, Хамбушево, Шлаковый. Основная тема — подготовка к работе коммунальных служб в зимних условиях. На встрече обсудили схему зимней уборки города, маршруты снегоуборочной техники ДБГ и подрядных организаций, вопросы очистки от снега отдаленных микрорайонов. Также Ясинский дал поручения по местам для обустройства дополнительных парковочных мест, текущей уборке дорог, парков и скверов, очистке колодцев ливневой канализации от листьев и мусора.

И. о. главы администрации Рязани Борис Ясинский провел рабочую поездку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Маршрут объезда проходил в центральной части города, а также в микрорайонах Храпово, Борки, Хамбушево, Шлаковый. Основная тема — подготовка к работе коммунальных служб в зимних условиях.

На встрече обсудили схему зимней уборки города, маршруты снегоуборочной техники ДБГ и подрядных организаций, вопросы очистки от снега отдаленных микрорайонов.

Также Ясинский дал поручения по местам для обустройства дополнительных парковочных мест, текущей уборке дорог, парков и скверов, очистке колодцев ливневой канализации от листьев и мусора.

И. о. мэра акцентировал внимание городских служб на ухудшении погоды, чтобы те вовремя начали обработку от гололеда.