Захарова обвинила Киев в срыве договоренностей по обмену военнопленными

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев сорвал договоренности по обмену пленными, выполнив менее 30% из них. Она подчеркнула, что вместо ответа на конкретные предложения России по организации дальнейшего переговорного процесса, Украина предпочла обвинить во всем Москву.