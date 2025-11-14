В Рязанском кардиодиспансере появится кислородно-газификационная станция
В медучреждении начали проводить капремонт системы централизованного кислородоснабжения. Во время работ смонтируют кислородно-газификационную станцию. Также произведут реконструкцию внутреннего кислородопровода. В результате, по данным минздрава, жизненно важный газ подведут к каждой койке стационара.
