В Рязанском кардиодиспансере появится кислородно-газификационная станция

В медучреждении начали проводить капремонт системы централизованного кислородоснабжения. Во время работ смонтируют кислородно-газификационную станцию. Также произведут реконструкцию внутреннего кислородопровода. В результате, по данным минздрава, жизненно важный газ подведут к каждой койке стационара.