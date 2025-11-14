Рязанский приборный завод представил на выставке «Parking Russia» новую модель ЭЗС «Фора»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной выставке оборудования и технологий для обустройства и эксплуатации парковочного пространства «Parking Russia» в Москве.

На стенде ГРПЗ экспонировалась новинка — электрозарядная станция постоянного тока для электротранспорта мощностью 160 кВт.

«Вниманию посетителей мы представили одну из моделей ЭЗС, выпущенную в текущем году. Она предназначена для зарядки электромобилей в жилых комплексах, торговых и бизнес центрах, где автовладелец сможет зарядить аккумулятор в течение 30 — 60 минут. Станция оснащена цифровым сенсорным дисплеем, отображающим наглядную информацию о состоянии зарядки электромобиля. Мониторинг этого процесса также доступен потребителю через мобильное приложение. Эта новинка, как и весь модельный ряд ЭЗС „ФОРА“, внесена в Реестр Российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ с уровнем локализации 90%. Наш завод оперативно ориентируется на требования рынка, внедряя в свои изделия новые технические решения и востребованные сервисы, чтобы сделать зарядку электротранспорта удобной, быстрой и качественной», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В настоящее время около 300 ЭЗС «Фора» разных моделей и ультрабыстрых зарядных станций для электробусов производства ГРПЗ установлено в разных городах по всей России, в том числе и в Рязанской области.

Выставка Parking Russia — специализированная выставка, ориентированная на решение ключевых задач по организации паркингов на объектах городской инфраструктуры, муниципальных, коммерческих, промышленных и жилых объектах. Ее участники — производители, поставщики и интеграторы парковочного оборудования и решений для обустройства и эксплуатации парковочных пространств.