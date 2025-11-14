Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 80.6 -0.69 14/11
ЦБ EUR 93.7 -0.49 14/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 14/11 15:00
Нал. EUR 94.30 / 95.12 14/11 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 152
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 615
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 945
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 276
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод представил на выставке «Parking Russia» новую модель ЭЗС «Фора»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной выставке оборудования и технологий для обустройства и эксплуатации парковочного пространства «Parking Russia» в Москве.

На стенде ГРПЗ экспонировалась новинка — электрозарядная станция постоянного тока для электротранспорта мощностью 160 кВт.

«Вниманию посетителей мы представили одну из моделей ЭЗС, выпущенную в текущем году. Она предназначена для зарядки электромобилей в жилых комплексах, торговых и бизнес центрах, где автовладелец сможет зарядить аккумулятор в течение 30 — 60 минут. Станция оснащена цифровым сенсорным дисплеем, отображающим наглядную информацию о состоянии зарядки электромобиля. Мониторинг этого процесса также доступен потребителю через мобильное приложение. Эта новинка, как и весь модельный ряд ЭЗС „ФОРА“, внесена в Реестр Российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ с уровнем локализации 90%. Наш завод оперативно ориентируется на требования рынка, внедряя в свои изделия новые технические решения и востребованные сервисы, чтобы сделать зарядку электротранспорта удобной, быстрой и качественной», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В настоящее время около 300 ЭЗС «Фора» разных моделей и ультрабыстрых зарядных станций для электробусов производства ГРПЗ установлено в разных городах по всей России, в том числе и в Рязанской области.

Выставка Parking Russia — специализированная выставка, ориентированная на решение ключевых задач по организации паркингов на объектах городской инфраструктуры, муниципальных, коммерческих, промышленных и жилых объектах. Ее участники — производители, поставщики и интеграторы парковочного оборудования и решений для обустройства и эксплуатации парковочных пространств.