МИД России заявила о готовности ко второму саммиту с США в Будапеште
Российская сторона подтвердила свою готовность к проведению второго саммита с участием Соединенных Штатов в Будапеште. Об этом сообщает NEWS.ru. На брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новая встреча должна основываться на тщательно проработанных итогах предыдущей встречи, состоявшейся на Аляске. «Мы по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет реально опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — подчеркнула Захарова.
Российская сторона подтвердила свою готовность к проведению второго саммита с участием Соединенных Штатов в Будапеште. Об этом сообщает NEWS.ru.
На брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новая встреча должна основываться на тщательно проработанных итогах предыдущей встречи, состоявшейся на Аляске.
«Мы по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет реально опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — подчеркнула Захарова.
Также дипломат отметила, что Киев изначально использовал переговоры для получения временной передышки и продемонстрировал отсутствие реальной заинтересованности в диалоге, свернув процесс обсуждения.