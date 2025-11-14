МИД России заявила о готовности ко второму саммиту с США в Будапеште

Российская сторона подтвердила свою готовность к проведению второго саммита с участием Соединенных Штатов в Будапеште. Об этом сообщает NEWS.ru. На брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новая встреча должна основываться на тщательно проработанных итогах предыдущей встречи, состоявшейся на Аляске. «Мы по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет реально опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — подчеркнула Захарова.

Также дипломат отметила, что Киев изначально использовал переговоры для получения временной передышки и продемонстрировал отсутствие реальной заинтересованности в диалоге, свернув процесс обсуждения.