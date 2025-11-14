Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 14/11 18:15
Нал. EUR 94.50 / 95.12 14/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 164
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 641
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 956
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ХК «Рязань-ВДВ» проведет заключительный матч текущей домашней серии в рамках чемпионата России ВХЛ
В четверг ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над лидером турнирной таблицы — новокузнецким «Металлургом». Игра завершилась со счётом 3:1. Шайбы в ворота новокузнечан забросили Матвей Кабанов, Аким Тришин и Ярослав Алексеев. Теперь «Рязань-ВДВ» готовится к заключительному матчу текущей домашней серии — в субботу, 15 ноября, «десантники» сразятся с командой «Динамо-Алтай» из Барнаула. Встреча по традиции пройдет на льду Дворца спорта «Олимпийский». Начало в 17:00.

В четверг ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над лидером турнирной таблицы — новокузнецким «Металлургом». Игра завершилась со счётом 3:1. Шайбы в ворота новокузнечан забросили Матвей Кабанов, Аким Тришин и Ярослав Алексеев.

Теперь «Рязань-ВДВ» готовится к заключительному матчу текущей домашней серии — в субботу, 15 ноября, «десантники» сразятся с командой «Динамо-Алтай» из Барнаула. Встреча по традиции пройдет на льду Дворца спорта «Олимпийский». Начало в 17:00.

Также напомним, что особенностью проведения всех матчей этой домашней серии является розыгрыш призов для болельщиков в честь юбилея «Олимпийского» — 5 ноября Дворцу спорта исполнилось 20 лет. Памятные призы от клуба и его спонсоров разыгрываются в перерывах и после матчей среди зрителей, пришедших на трибуны.

Билеты на матч можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке.

Возрастное ограничение 18+