ХК «Рязань-ВДВ» проведет заключительный матч текущей домашней серии в рамках чемпионата России ВХЛ

В четверг ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над лидером турнирной таблицы — новокузнецким «Металлургом». Игра завершилась со счётом 3:1. Шайбы в ворота новокузнечан забросили Матвей Кабанов, Аким Тришин и Ярослав Алексеев. Теперь «Рязань-ВДВ» готовится к заключительному матчу текущей домашней серии — в субботу, 15 ноября, «десантники» сразятся с командой «Динамо-Алтай» из Барнаула. Встреча по традиции пройдет на льду Дворца спорта «Олимпийский». Начало в 17:00.

Также напомним, что особенностью проведения всех матчей этой домашней серии является розыгрыш призов для болельщиков в честь юбилея «Олимпийского» — 5 ноября Дворцу спорта исполнилось 20 лет. Памятные призы от клуба и его спонсоров разыгрываются в перерывах и после матчей среди зрителей, пришедших на трибуны.

Билеты на матч можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке .

Возрастное ограничение 18+