ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Днепропетровской областях

ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

Украинская армия потеряла за сутки около 1330 бойцов.