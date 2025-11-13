ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Днепропетровской областях
ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.
Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.
Украинская армия потеряла за сутки около 1330 бойцов.