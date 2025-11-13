Ученые рассказали про особенности новой магнитной бури

12 ноября в 21:00 на Землю пришла третья волна плазмы от Солнца, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН. По данным Центра прогнозов космической погоды, новая волна слабее предыдущей. Руководитель центра Мария Абунина сообщила, что после предыдущей бури уровень геомагнитных возмущений снизился до G1, но с приходом новой волны он вырос до G3 — это сильная буря, которая может вызывать ложные срабатывания защитных систем, перебои в навигации и радиосвязи. Ученых удивило, что новая волна оказалась менее мощной, чем ожидалось.

