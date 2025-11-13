Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, экипаж погиб

Трагедия произошла около 19:00 13 ноября во время планового учебно-тренировочного полета. «Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», — уточнили в оборонном ведомстве. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своих соцсетях, самолет потерпел крушение в Прионежском районе. На место происшествия направлены экстренные службы, уточнил он.