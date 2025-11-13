Рязанец не мог получить выплату после увольнения, он обратился в Гострудинспекцию

Рязанец не мог получить выплату после увольнения, он обратился в Гострудинспекцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчина работал на предприятии, специализирующегося на изготовлении натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон. После увольнения ему не выплатили полный расчет.

После вмешательства Гострудинспекции работнику выплатили более 100 тысяч рублей, а также компенсацию за задержку выплаты окончательного расчета при увольнении.