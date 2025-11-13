Песков заявил, что Россия вынуждена продолжать СВО
По словам представителя Кремля, Россия продолжит спецоперацию, раз Украина не намерена проводить переговоры. «За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать СВО, с тем чтобы достичь тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим», — отметил Песков.
