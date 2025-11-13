Рязань
На ГРПЗ проходит осенний этап Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) посетят около 500 школьников и студентов в ходе осеннего этапа Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Для юных гостей подготовлена обширная программа, в том числе и посещение производственных подразделений, работники которых рассказывают им о современных технологиях производства и специфике своего труда. Молодежи показывают работу комплексов механообработки и переработки пластмасс, печатных плат, микроэлектронной техники, инструментального цеха.

Кроме того, в корпоративном музее ребят знакомят с историей завода, отметившего в этом году свое 107-летие, а также с продукцией, разных лет и достижениями трудового коллектива.

«Мы ежегодно принимаем участие во Всероссийской акции „Неделя без турникетов“. Это отличная возможность рассказать молодежи о богатом историческом пути нашего предприятия и показать передовое высокотехнологичное производство. А когда молодые люди знакомятся с нашими специалистами и своими глазами видят цеха с современным оборудованием, то они начинают ощущать масштаб решаемых на предприятии задач. Надеюсь, что среди них будут те, у кого возникнет желание получить профильное образование и стать частью нашего трудового коллектива. Для нас участие в этом мероприятии — инвестиция в будущее предприятия, один из эффективных способов привлечения мотивированных и талантливых ребят в нашу отрасль», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года в апреле и октябре. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.