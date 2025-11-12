В России хотят домовые чаты в обязательном порядке перевести в Max

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил о планах по созданию домовых чатов для каждого многоквартирного дома в России в мессенджере Max до конца 2025 года, пишет ТАСС. Это решение было озвучено на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации. Файзуллин отметил, что правительство и президент поставили перед министерством серьезную задачу по внедрению цифровых технологий в сферу ЖКХ. Каждый многоквартирный дом должен создать чат-бот в мессенджере Max, который заменит существующие чаты в Telegram и WhatsApp.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил о планах по созданию домовых чатов для каждого многоквартирного дома в России в мессенджере Max до конца 2025 года, пишет ТАСС.

Это решение было озвучено на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Файзуллин отметил, что правительство и президент поставили перед министерством серьезную задачу по внедрению цифровых технологий в сферу ЖКХ. Каждый многоквартирный дом должен создать чат-бот в мессенджере Max, который заменит существующие чаты в Telegram и WhatsApp.

Официальное создание домового чата позволит улучшить коммуникацию между жителями и управляющими компаниями, а также упростить процесс получения информации о работе коммунальных служб.