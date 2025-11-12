В 2025 году число отдохнувших в рязанских санаториях выросло на 8%

Отмечается, что в санаториях региона отдохнули 12 тысяч человек за девять месяцев 2025 года. Это на 8% больше, чем годом ранее. Доходы лечебно-профилактических учреждений составили 68 миллионов рублей. В топ-5 по посещаемости санаториев в ЦФО вошли Московская, Ярославская, Ивановская, Воронежская и Тульская области. Рязанская область оказалась на 12 месте.

