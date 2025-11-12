Рязань
Скончался актер из «Ментовских войн» и «Невского»
Иван Фирсов умер в возрасте 57 лет 10 ноября. Причина смерти не указана. Актер родился в 1968 году в Ленинграде. Его карьера началась в 2010 году. Тогда Иван Фирсов сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель». В общей сложности снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Ментовские войны-9», «Морские дьяволы. Особое задание», «Невский», «Реализация», «Условный мент-2».

