Скончался актер из «Ментовских войн» и «Невского»

Скончался российский актер Иван Фирсов. Об этом сообщили в aif.ru со ссылкой на его знакомую.

Иван Фирсов умер в возрасте 57 лет 10 ноября. Причина смерти не указана.

Актер родился в 1968 году в Ленинграде. Его карьера началась в 2010 году. Тогда Иван Фирсов сыграл роль в эпизоде сериала «Дознаватель». В общей сложности снялся более чем в 20 проектах, включая сериалы «Ментовские войны-9», «Морские дьяволы. Особое задание», «Невский», «Реализация», «Условный мент-2».