Рязанцев предупредили о начале «очень сильной» магнитной бури

Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю уровня G4.7, вызванную приходом к Земле первого из трех плазменных облаков. Геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза.