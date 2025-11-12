Рязанцев предупредили о начале «очень сильной» магнитной бури
Россиян предупредили о начале «очень сильной» магнитной бури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю уровня G4.7, вызванную приходом к Земле первого из трех плазменных облаков.
Геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза.