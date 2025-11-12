Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 12/11 15:25
Нал. EUR 94.60 / 95.27 12/11 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 377
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 686
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 173
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 155
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Малков: рязанские полицейские достойно обеспечивают безопасность людей и правопорядок
Губернатор Павел Малков выступил на торжественном собрании, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которое состоялось в Управлении МВД России по Рязанской области. В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, начальник регионального УМВД Владимир Алай, председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин, представители территориальных подразделений органов внутренних дел, руководители других правоохранительных ведомств, общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области.

Губернатор Павел Малков выступил на торжественном собрании, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которое состоялось в Управлении МВД России по Рязанской области.

В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, начальник регионального УМВД Владимир Алай, председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин, представители территориальных подразделений органов внутренних дел, руководители других правоохранительных ведомств, общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области.

«На протяжении трех столетий полиция является ключевым звеном правоохранительной системы, опорой государства в сфере обеспечения общественной безопасности. Во все времена на защиту правопорядка вставали смелые и решительные люди, беззаветно преданные своему народу. Они с честью отстаивали национальные интересы, оберегали жизнь и покой граждан. Сегодняшнее поколение полицейских чтит и достойно продолжает славные традиции, заложенные выдающимися предшественниками», — сказано в поздравлении министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Павел Малков поблагодарил рязанских сотрудников органов внутренних дел и ветеранов ведомства за добросовестную службу, отметив их высокий профессионализм и хорошие результаты работы.

«У нашей полиции очень много разных задач, среди которых неважных нет. В Рязанской области нужно обеспечивать безопасность людей, правопорядок. Вы делаете это очень профессионально и достойно. Результаты говорят сами за себя. За ними стоит ваша огромная напряженная работа, ночные дежурства, опасные операции. Ваши коллеги сейчас достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Эффективная работа продолжается по всем направлениям», — заявил глава региона.

Общий уровень преступности в Рязанской области остается самым низким в Центральном федеральном округе. Регион занимает лидирующие позиции в стране по раскрываемости преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких: 6 место по России и 3 место в ЦФО. Серьезно усилена профилактическая работа. Становится меньше убийств, краж, мошенничества и других преступлений. По словам губернатора, у регионального Правительства выстроено эффективное взаимодействие с управлением МВД, которое обязательно продолжится. Это вопросы сохранения законности, общественной безопасности, развития системы «Безопасный город», борьба с преступностью, терроризмом, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

На торжественном собрании Павел Малков и руководители других органов власти вручили лучшим сотрудникам рязанской полиции заслуженные государственные, региональные и ведомственные награды.