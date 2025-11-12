Малков: рязанские полицейские достойно обеспечивают безопасность людей и правопорядок

Губернатор Павел Малков выступил на торжественном собрании, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которое состоялось в Управлении МВД России по Рязанской области. В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, начальник регионального УМВД Владимир Алай, председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин, представители территориальных подразделений органов внутренних дел, руководители других правоохранительных ведомств, общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области.

«На протяжении трех столетий полиция является ключевым звеном правоохранительной системы, опорой государства в сфере обеспечения общественной безопасности. Во все времена на защиту правопорядка вставали смелые и решительные люди, беззаветно преданные своему народу. Они с честью отстаивали национальные интересы, оберегали жизнь и покой граждан. Сегодняшнее поколение полицейских чтит и достойно продолжает славные традиции, заложенные выдающимися предшественниками», — сказано в поздравлении министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Павел Малков поблагодарил рязанских сотрудников органов внутренних дел и ветеранов ведомства за добросовестную службу, отметив их высокий профессионализм и хорошие результаты работы.

«У нашей полиции очень много разных задач, среди которых неважных нет. В Рязанской области нужно обеспечивать безопасность людей, правопорядок. Вы делаете это очень профессионально и достойно. Результаты говорят сами за себя. За ними стоит ваша огромная напряженная работа, ночные дежурства, опасные операции. Ваши коллеги сейчас достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Эффективная работа продолжается по всем направлениям», — заявил глава региона.

Общий уровень преступности в Рязанской области остается самым низким в Центральном федеральном округе. Регион занимает лидирующие позиции в стране по раскрываемости преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких: 6 место по России и 3 место в ЦФО. Серьезно усилена профилактическая работа. Становится меньше убийств, краж, мошенничества и других преступлений. По словам губернатора, у регионального Правительства выстроено эффективное взаимодействие с управлением МВД, которое обязательно продолжится. Это вопросы сохранения законности, общественной безопасности, развития системы «Безопасный город», борьба с преступностью, терроризмом, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

На торжественном собрании Павел Малков и руководители других органов власти вручили лучшим сотрудникам рязанской полиции заслуженные государственные, региональные и ведомственные награды.