Губернатор Павел Малков заявил об успешном развитии платформенной экономики
Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках участия в мероприятиях Дня платформенной экономики, которые прошли на площадке Национального центра «Россия» в Москве, посетил заседание межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ под руководством замруководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

На заседании шла речь о меморандуме добросовестных практик цифровых платформ. Обсуждались вопросы, касающиеся развития платформизации экономики, в том числе регулирования процессов в этой сфере, возможностей и эффектов, которые она дает. В работе участвовали руководители ряда федеральных министерств и ведомств, председатели комиссий Государственного совета РФ, главы регионов страны.

Максим Орешкин отметил, что межведомственная рабочая группа создана по поручению президента, вопросы по развитию экосистемы цифровой экономики и цифровых платформ сейчас очень важны.

«Задача — максимально этому способствовать, защищая права потребителей и поставщиков услуг, находить правильный баланс в динамичном процессе внедрения платформ в нашу жизнь», — сказал Максим Орешкин.

Он отметил, что это новый вид организации экономической деятельности, эффективно заменяющий нерегулируемую рыночную экономику благодаря прозрачности, цифровизации. Меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ он назвал одним из важных документов саморегулирования отрасли, которое должно способствовать достижению поставленных целей.

Павел Малков в комментарии журналистам по итогам заседания межведомственной рабочей группы сказал: «Платформенная экономика успешно движется вперед. Это направление работы становится очень заметным явлением, и видно, что требуются определенные рамки и векторы развития, которые должно устанавливать государство. Платформенная экономика предоставляет сейчас удобный сервис для населения, но, например, для госзакупок требуется регулирование этого процесса. Нужны соответствующие изменения в законодательство и не только, чтобы инструмент эффективно работал, было грамотное регулирование и контроль. Все вместе над этим работаем».