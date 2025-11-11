Минцифры хочет расширить набор данных пользователей от онлайн-кинотеатров

Минцифры предложило расширить список данных, которые онлайн-кинотеатры и соцсети обязаны передавать компании Mediascope — официальному измерителю аудитории в интернете. Новые требования включают передачу бессрочных идентификаторов пользователей на основе номеров телефонов и подробной информации о просмотре фильмов и сериалов, включая паузы и продолжение. Это вызвало обеспокоенность у участников рынка. «Кинопоиск» заявил, что передача номеров телефонов может нарушать приватность пользователей. Также директор по работе с госорганами «Триколора» Владимир Трунов предупредил о рисках для безопасности персональных данных.

Минцифры предложило расширить набор данных, которые онлайн-кинотеатры и социальные сети должны передавать официальному измерителю активности аудитории в интернете — компании Mediascope. Об этом пишет РБК.

Согласно новым требованиям, участники рынка будут обязаны предоставлять бессрочные идентификаторы пользователей, созданные на основе их номеров телефонов, а также полную информацию о просмотре конкретных фильмов и сериалов, включая данные о паузах и возобновлениях.

Многие участники рынка выразили обеспокоенность по поводу таких нововведений. Представитель «Кинопоиска» отметил, что передача данных, включая номера мобильных телефонов, может представлять собой вмешательство в частную жизнь пользователей. Директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов также предупредил о возможных рисках для безопасности данных пользователей.