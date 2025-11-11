Минцифры хочет расширить набор данных пользователей от онлайн-кинотеатров

Минцифры предложило расширить набор данных, которые онлайн-кинотеатры и социальные сети должны передавать официальному измерителю активности аудитории в интернете — компании Mediascope. Об этом пишет РБК.
Согласно новым требованиям, участники рынка будут обязаны предоставлять бессрочные идентификаторы пользователей, созданные на основе их номеров телефонов, а также полную информацию о просмотре конкретных фильмов и сериалов, включая данные о паузах и возобновлениях.
Многие участники рынка выразили обеспокоенность по поводу таких нововведений. Представитель «Кинопоиска» отметил, что передача данных, включая номера мобильных телефонов, может представлять собой вмешательство в частную жизнь пользователей. Директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов также предупредил о возможных рисках для безопасности данных пользователей.