Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.01 -0.22 11/11
ЦБ EUR 93.93 0.09 11/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 11/11 12:55
Нал. EUR 94.50 / 95.48 11/11 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 298
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 498
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 096
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Минцифры хочет расширить набор данных пользователей от онлайн-кинотеатров
Минцифры предложило расширить список данных, которые онлайн-кинотеатры и соцсети обязаны передавать компании Mediascope — официальному измерителю аудитории в интернете. Новые требования включают передачу бессрочных идентификаторов пользователей на основе номеров телефонов и подробной информации о просмотре фильмов и сериалов, включая паузы и продолжение. Это вызвало обеспокоенность у участников рынка. «Кинопоиск» заявил, что передача номеров телефонов может нарушать приватность пользователей. Также директор по работе с госорганами «Триколора» Владимир Трунов предупредил о рисках для безопасности персональных данных.

Минцифры предложило расширить набор данных, которые онлайн-кинотеатры и социальные сети должны передавать официальному измерителю активности аудитории в интернете — компании Mediascope. Об этом пишет РБК.

Согласно новым требованиям, участники рынка будут обязаны предоставлять бессрочные идентификаторы пользователей, созданные на основе их номеров телефонов, а также полную информацию о просмотре конкретных фильмов и сериалов, включая данные о паузах и возобновлениях.

Многие участники рынка выразили обеспокоенность по поводу таких нововведений. Представитель «Кинопоиска» отметил, что передача данных, включая номера мобильных телефонов, может представлять собой вмешательство в частную жизнь пользователей. Директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов также предупредил о возможных рисках для безопасности данных пользователей.