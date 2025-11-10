Рязанский проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Рязанский проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Зелёный сад — наш дом».

Архитектурный форум состоялся в Гостином дворе с 4 по 6 ноября. В программе 33-го по счёту «Зодчества» были дискуссии, круглые столы, лекции, презентации и мастер-классы. Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань.

Об инвестиционном проекте «Окская стрелка», который реализуется при поддержке областных и городских властей, рассказал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

«Мы работаем на грани оригинальной архитектуры и современной урбанистики. Например, комбинат бытового обслуживания в центре жилого комплекса будет в форме ракушки-аммонита. Уникальной постройкой, первой подобной в России, станет СИМадром. Это трасса для средств индивидуальной мобильности длиной 43 километра и одновременно центр обучения безопасному вождению», — подчеркнул Андрей Оришкевич, отвечая на вопросы президента Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николая Шумакова.

Как отметил управляющий директор «Зелёного сада», благодаря новому жилому комплексу в Рязани появится первая общедоступная набережная, речная марина, современные школы и детские сады.

Подводя итоги фестиваля, Николай Шумаков заявил, что «Зодчество. Россия 2025» — масштабное мероприятие, посвящённое развитию архитектуры страны. А каждый из представленных стендов — яркое отражение актуальных тенденций современной урбанистики.