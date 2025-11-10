«Известия»: в Рязани снизилась стоимость долгосрочной аренды квартир

В публикации сказано, что в Рязани долгосрочная аренда снизилась на 5-10%. Также в список попали Челябинск, Тула, Ижевск, Владимир, Калининград, Пермь, Кемерово, Ярославль, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Руководитель категории долгосрочной аренды платформы Константин Каменев связал падение цен с ростом количества предложений. По его мнению, этот процесс продолжится. Больше всего долгосрочная аренда подешевела в Москве (на 15%), Краснодаре (на 14%), Екатеринбурге и Брянске (на 12%), Сочи (на 11%).

