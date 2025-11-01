В Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась днем 1 ноября на улице Черновицкой. Столкнулись два автомобиля. На кадрах видно, что машины получили механические повреждения — у одной из них смята задняя дверь, у другой — бампер. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.