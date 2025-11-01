Рязань
В ЦБ России высказались против введения НДС на операции с банковскими картами
Банк России, работая над доработкой законопроекта о налоговых изменениях, которые вступят в силу с 2026 года, предложил исключить положение о введении НДС на операции с банковскими картами. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с позицией ЦБ.

Регулятор указывает на возможные риски повышения стоимости банковских услуг.

По словам информированного собеседника, соответствующие замечания отражены в заключении Банка России, которое было направлено в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

«Полагаем необходимым исключить положения подпункта „б“ пункта 4 статьи 2 законопроекта об отмене освобождения от налога на добавленную стоимость (далее — НДС) банковских операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также операций, осуществляемых организациями, обеспечивающими информационное и техническое взаимодействие между участниками расчетов, включая оказание услуг по сбору, обработке и предоставлению участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами», — говорится в письме ЦБ.