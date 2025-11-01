В Белгородской области военный убил мужчину, изнасиловал его жену и сбежал из-под стражи

В Белгородской области военный убил мужчину, изнасиловал его жену и сбежал из-под стражи. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Накануне силовики задержали рядового Алексея Кострикина. По данным канала, он проник в частный дом, убил хозяина дома и надругался над его супругой, после чего скрылся.

Во время заседания правительства, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Кострикин сумел сбежать из-под охраны. По его словам, силовики принимают все меры для поимки преступника. Гладков поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов поднять всю самооборону и выйти на взаимодействие с полицией для его скорейшей поимки.