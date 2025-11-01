У 55-летнего рязанца конфисковали легковушку за повторное пьяное вождение

Сотрудники ГАИ остановили мужчину за рулем ВАЗ-21120 без «прав» в состоянии алкогольного опьянения в августе 2025 года. Сараевский райсуд признал мужчину виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Также водителя лишили «прав» на два года, автомобиль конфисковали.