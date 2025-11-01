Рязанский боксер стал победителем международного турнира на Балканах

Рязанский спортсмен одержал победу на международном боксерском турнире, проходившем на Балканах. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Рязанской области. Открытый Чемпионат Балкан по боксу среди мужчин и женщин состоялся с 12 по 20 октября в городе Пале (Босния и Герцеговина). Российская сборная завоевала на турнире всего 27 медалей: 13 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых. В возрастной категории 15-16 лет победу одержал Александр Мацуев, выпускник спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств» из Рязани. Его тренером является Евгений Фомин.

Фото: минспорт Рязанской области