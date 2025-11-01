Рязанцы обратили внимание на состояние дороги на улице Загородная

Жители микрорайона Агропром высказали негодование по поводу состояния дороги на улице Загородная. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». Отмечается, что все в глубоких ямах, которые полностью залиты водой. «Посреди дороги огромная лужа длиной около 10 метров, пройти там невозможно», уточнил автор поста. Жители чаще всего обходят эту дорогу через соседний двор, который, по их словам, путь не менее разбитый. Рязанцы надеются, что администрация обратит внимание и поможет в решении проблемы.

Фото: RZN LIFE