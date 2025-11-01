Рязанцам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября
Повышение выплат ждет пенсионеров, которым в октябре 2025 года исполнилось 80 лет. Страховые пенсии таким гражданам будут увеличены за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включения в неё надбавки за уход. Также увеличатся размеры доплат работникам организаций угольной промышленности. Кроме того, вырастут размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 ноября. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
По его словам, повышение выплат ждет пенсионеров, которым в октябре 2025 года исполнилось 80 лет.
Страховые пенсии таким гражданам будут увеличены за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включения в неё надбавки за уход.
Экономист отметил, что также увеличатся размеры доплат работникам организаций угольной промышленности.
Кроме того, вырастут размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.