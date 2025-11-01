Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту
Отмечается, что теперь наряду с паспортом можно использовать загранпаспорт для удостоверения личности, а с 1 января 2026 года — водительские права. Постановление уже утвердило правительство.
