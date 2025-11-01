Рязань
Проект «Газпром нефти» о рабочих специальностях победил в международном конкурсе

Программа поддержки рабочих профессий «Газпром нефти» стала победителем международной премии InterComm. Компания получила награду в специальной номинации «Человек труда» за системную работу по популяризации рабочих профессий и повышению их престижа с помощью современных форматов.

Экспертная комиссия особо отметила проект по созданию серии документальных фильмов о специалистах компании разных профессий. Автором цикла выступил российский тележурналист Антон Войцеховский. Одним из героев фильма стал Николай Боровик, ведущий эксперт по дорожным покрытиям «Газпромнефть — Битумные материалы». В киноленте показан его профессиональный путь и вклад в развитие дорожной отрасли. Николай занимается тестированием дорожно-строительных материалов, в частности, битума и продукции на его основе.

«Сегодня как никогда важна системная работа по формированию интереса к профессиональному образованию, в частности, в дорожной отрасли. Современные технологии кардинально меняют производство, и нам нужны новые высококвалифицированные кадры, которые будут работать с цифровыми продуктами и сложными проектными задачами. Проекты, подобные фильмам о наших специалистах, — это не просто истории об отдельных сотрудниках. Это часть большой работы „Газпром нефти“ по поддержке инженерных профессий, демонстрация возможностей для роста и развития», — рассказала Евгения Вышеславова, заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по работе с персоналом и организационному развитию.

Международная премия InterComm вручается за лучшие проекты в области публичных коммуникаций, направленные на развитие общественного диалога и решение значимых социальных задач. Учреждение специальной номинации «Человек труда» подчеркивает государственный приоритет в поддержке и признании заслуг работников реального сектора экономики.