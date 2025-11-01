Названо условие для возобновления переговоров США и России

Как заявил офицер ВВС США в отставке и профессор истории Уильям Астор, переговоры с Москвой возобновит отказ Вашингтона от предоставления помощи Украине. «Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории», — сказал он.

