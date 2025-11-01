Москвич насиловал дочь сожительницы во время проживания в Рязанской области

По данным СК, мужчина с 2019 по 2025 годы несколько раз надругался над маленькой дочерью его сожительницы, когда они были в Москве, Рязанской области и Крыму. Возбуждено дело. Мужчина арестован, он признал вину.