Минздрав: на складах Рязанской области числится 4 тысячи бесплатных глюкометров

Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
574
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 931
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 268
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 583
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Редакция РЗН. инфо сделала запрос о наличии глюкометров из-за жалобы рязанки. Женщине диагностировали сахарный диабет второго типа в поликлинике № 11, выписали тест-полоски «Сателлит экспресс», но рецепт на глюкометр выдавать отказались. Причем информация, что глюкометры бесплатно диабетикам не положены, прозвучала и от лечащего эндокринолога, и от участкового терапевта. По информации минздрава, на момент 27 октября на остатках на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация» и аптечной сети числились более четырех тысяч глюкометров к тест полоскам «OneTouch select plus» и «Сателлит экспресс».

В региональном минздраве рассказали, что на складах Рязанской области числится более четырех тысяч бесплатных глюкометров. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Редакция сделала запрос о наличии глюкометров из-за жалобы рязанки. Женщине диагностировали сахарный диабет второго типа в поликлинике № 11, выписали тест-полоски «Сателлит экспресс», но рецепт на глюкометр выдавать отказались. Причем информация, что глюкометры бесплатно диабетикам не положены, прозвучала и от лечащего эндокринолога, и от участкового терапевта.

По информации минздрава, на момент 27 октября на остатках на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация» и аптечной сети числились более четырех тысяч глюкометров к тест полоскам «OneTouch select plus» и «Сателлит экспресс». В министерстве подчеркнули, что медорганизациям региона сообщали о поступлении бесплатных глюкометров.

В минздраве рассказали, что при выписке льготного рецепта на соответствующие тест-полоски диабетику и отсутствия глюкометра, к которым подходят эти тест-полоски, ему необходимо обратиться в аптечный пункт для получения бесплатного глюкометра независимо от времени постанови диагноза сахарный диабет.