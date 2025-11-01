Минздрав: на складах Рязанской области числится 4 тысячи бесплатных глюкометров

Редакция РЗН. инфо сделала запрос о наличии глюкометров из-за жалобы рязанки. Женщине диагностировали сахарный диабет второго типа в поликлинике № 11, выписали тест-полоски «Сателлит экспресс», но рецепт на глюкометр выдавать отказались. Причем информация, что глюкометры бесплатно диабетикам не положены, прозвучала и от лечащего эндокринолога, и от участкового терапевта. По информации минздрава, на момент 27 октября на остатках на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация» и аптечной сети числились более четырех тысяч глюкометров к тест полоскам «OneTouch select plus» и «Сателлит экспресс».

В региональном минздраве рассказали, что на складах Рязанской области числится более четырех тысяч бесплатных глюкометров. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Редакция сделала запрос о наличии глюкометров из-за жалобы рязанки. Женщине диагностировали сахарный диабет второго типа в поликлинике № 11, выписали тест-полоски «Сателлит экспресс», но рецепт на глюкометр выдавать отказались. Причем информация, что глюкометры бесплатно диабетикам не положены, прозвучала и от лечащего эндокринолога, и от участкового терапевта.

По информации минздрава, на момент 27 октября на остатках на складе ГАУ РО «Рязань-Фармация» и аптечной сети числились более четырех тысяч глюкометров к тест полоскам «OneTouch select plus» и «Сателлит экспресс». В министерстве подчеркнули, что медорганизациям региона сообщали о поступлении бесплатных глюкометров.

В минздраве рассказали, что при выписке льготного рецепта на соответствующие тест-полоски диабетику и отсутствия глюкометра, к которым подходят эти тест-полоски, ему необходимо обратиться в аптечный пункт для получения бесплатного глюкометра независимо от времени постанови диагноза сахарный диабет.