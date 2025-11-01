ChatGPT запретили давать консультации по юридическим и медицинским вопросам

OpenAI обновила политику использования сервисов, введя запрет на консультации ChatGPT по юридическим, медицинским, образовательным, жилищным, трудовым, финансовым, кредитным и страховым вопросам, а также по миграции и национальной безопасности. Пользователям запрещено использовать сервис для угроз, запугивания, клеветы, пропаганды самоубийств, расстройств пищевого поведения, сексуального насилия, терроризма, создания оружия и азартных игр на деньги. Также запрещено использовать изображения людей без согласия, оценивать или прогнозировать риск преступлений по личностным характеристикам, осуждать внешний вид несовершеннолетних и пропагандировать нездоровое питание среди них. Нарушение правил может привести к блокировке доступа и другим санкциям.

OpenAI обновила политику использования своих сервисов, введя ряд ограничений для пользователей. В новом сообщении на официальном сайте компании сообщается, что теперь пользователям запрещено получать консультации у чат-бота ChatGPT по юридическим и медицинским вопросам.

Также нововведения касаются запрета на консультации по таким темам, как образование, жилье, трудоустройство, финансовая деятельность, кредитование, страхование и важные государственные услуги. ChatGPT также не сможет давать советы по вопросам миграции и национальной безопасности.

В компании подчеркивают, что пользователи обязаны надлежащим образом использовать сервисы, и любое нарушение правил может привести к потере доступа к системам OpenAI или другим мерам наказания. Запрещено использование сервисов для угроз, запугивания, преследования или клеветы, а также для пропаганды самоубийства и расстройств пищевого поведения. Также под запретом находятся темы сексуального насилия, терроризма, создание и использование оружия, азартные игры на деньги.

Кроме того, OpenAI запрещает использование изображений людей без их согласия, а также оценку или прогнозирование риска совершения преступления на основе личностных характеристик. Запрещено осуждение внешнего вида несовершеннолетних и пропаганда нездорового питания среди них.