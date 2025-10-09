Wildberries будет предлагать клиентам инвестиции в краудфандинг

Маркетплейс Wildberries и «Вайлдберриз Банк» анонсировали запуск инвестиционного продукта «WB Копилка», который позволит пользователям инвестировать в интернет-торговлю. Об этом сообщил председатель правления банка Георгий Горшков на форуме «Финополис-2025». Сервис будет работать на основе краудфандинга и будет интегрирован в приложение Wildberries, что упростит процесс инвестирования. Минимальная сумма для входа составит 100 рублей, что сделает инвестиции более доступными. Доходность продукта планируется привязать к ключевой ставке, а в будущем пользователи смогут напрямую вкладывать средства в продавцов.

Маркетплейс Wildberries совместно с «Вайлдберриз Банком» анонсировал запуск нового инвестиционного продукта под названием «WB Копилка», который позволит пользователям инвестировать в интернет-торговлю. Об этом сообщил председатель правления банка Георгий Горшков на форуме «Финополис-2025», передает РБК.

Сервис будет работать на основе механизма краудфандинга, что позволит любому желающему стать инвестором в бизнесы, связанные с онлайн-торговлей. «WB Копилка» будет полностью интегрирована в приложение Wildberries, что сделает процесс инвестирования простым и доступным для широкой аудитории.

Горшков подчеркнул, что минимальная сумма для входа составит всего 100 рублей, что значительно демократизирует рынок инвестиций. Доходность продукта планируется привязать к уровню ключевой ставки, а в будущем пользователи смогут напрямую вкладывать средства в продавцов на платформе.

Оператором нового сервиса станет ООО «ВБ Инвест», которое уже зарегистрировано в реестре операторов инвестплатформ Банком России. Важно отметить, что Wildberries не единственный игрок на этом рынке — ранее Ozon также объявил о своих планах по запуску инвестиционных продуктов, но с другим механизмом привлечения инвестиций.